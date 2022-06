Rafael Nadal 14-edszer nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben könnyedén legyőzte a norvég Casper Ruudot.

Mindkét játékos történelmet írhatott a fináléban: a péntek óta 36 éves spanyol sztár tovább javíthatta az általa tartott Roland Garros- és Grand Slam-rekordot, Párizsban ugyanis elképesztő módon 13-szor ünnepelhetett, és a januári Australian Open óta 21-szeres Grand Slam-győztesnek mondhatta magát. Ő lett minden idők második legidősebb férfi döntőse a Garroson, miután 1930-ban az amerikai Don Budge 37 évesen vívott finálét, az addigi legidősebb férfi bajnok pedig a szintén spanyol Andres Gimeno volt, aki 1972-ben 34 évesen diadalmaskodott.

