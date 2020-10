Szerdán bejelentette visszavonulását Julia Görges német teniszező.

"Mindig tudtam, mit fogok érezni, amikor eljön a búcsú ideje. Most elérkezett a pillanat" - írta közösségi oldalán a 31 éves játékos, aki hozzátette, készen áll élete teniszről szóló fejezetének lezárására, és egy új fejezet megkezdésére.

TIME TO SAY GOODBYE Announcement in English: https://t.co/Z8oyJUu2ip Ankündigung auf Deutsch: https://t.co/ri1y8CSU24 pic.twitter.com/ySDqvfdfx3