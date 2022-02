A Tennis love and game írását változtatás nélkül közöljük.

Az időzítés nem biztos, hogy a legjobb, de mondhatja bárki, ne keverjük bele a politikát a sportba, a teniszbe, Danyiil Medvegyev teljesen megérdemelten lesz világelső – erre majd még visszatérek.

Azt már lehetett tudni egy ideje, hogy a 26 éves moszkvai a saját kezébe veheti a sorsát ezen a héten és Novak Djokovic eredményétől függetlenül megtörténhet a helycsere a ranglista élén, ha ő megnyeri Acapulcóban az ATP 500-ast. Nem kellett addig várni, mert a szerb elbukott Dubaiban, a negyeddöntőben. Djokovic úgy tért vissza hétfőn, úgy teniszezett az első két mérkőzésén, mintha nem történt volna semmi januárban. Magabiztos, meggyőző játékkal vette az akadályokat.

Csütörtök este a világranglistán 123. Jiri Vesely várt rá a centeren (jó, a 28 éves cseh volt már 35. helyen is). A balkezes Vesely a selejtezőből jutott a főtáblára és ott előbb Marin Cilicet, majd Roberto Bautista-Agutot győzte le játszmavesztés nélkül – azért ez két nagyon komoly eredmény, ami nem lehetett a véletlen műve, Cilic is jó formában van, Bautista-Agut dohai serleggel érkezett Dubaiba. Valószínűleg Djokovicnak ezek nélkül is jelzett a vészcsengője, mert még emlékezett arra, hogy kettejük eddigi egyetlen meccsén, 2016-ban, Monte-Carlo salakján Vesely bizonyult jobbnak (6:4, 2:6, 6:4). Az akkor 22 éves cseh szakította meg a szerb veretlenségi sorozatát (előtte megnyerte az AO-t, Indian Wellst és Miamit). A fogadóirodák nem érezték a potenciált a cseh legényben, nem számítottak szenzációra: 11-szeres pénzt ajánlottak Vesely győzelméért.

Akár a játék egyes szakaszait felidézve, akár a mérkőzés statisztikáját elemezve, könnyen megállapíthatjuk, hogy minimális különbség döntött, egy-két pont. Djokovic azzal sem tudta megtörni, elbizonytalanítani, a komfortzónájából kizökkenteni az agresszívan, bátran támadó Veselyt, hogy a 2. játszmában 3:5-ről 6:5-re fordított. A cseh 5:4-nél a meccsért adogatott (kettő pontra állt a diadaltól), majd pár perccel később már a szettben maradásért kellett szerválnia. Nem remegett meg, gyorsan rendezte a gondolatait, kiharcolta a rövidítést és azt már nem engedte el 5:3-as vezetésről (6:4, 7:6, 1 óra 59 perc alatt). Vesely menetelése Dubaiban kicsit meseszerű, de azt is mondhatnám, jó példája az ATP Tour mezőnyének erősségére, mélységére. A cseh tavaly pont Dubaiba készült, amikor covidos lett. Viszonylag enyhe tünetekkel vészelte át, de 2-3 hónapig szenvedett fizikálisan, nem bírta a terhelést. Aztán volt egy autóbalesete, ahogy mondta, kezdte elveszíteni a hitét. „Soha nem gondoltam volna, hogy eddig eljutok Dubaiban” – nyilatkozta boldogan.

„Sajnos, ez nem az én napom volt. Gratulálok Jirinek. Hatalmasakat szervált, bevállalta a nagy ütéseket, jobban játszott, mint én, nagyot teniszezett. Nyomás alatt tartott fogadóként is és amikor szüksége volt rá, mindig elöjött valami nagyszerű megoldással. Ezen a gyors pályán nagyon hatékony a fonákja, mert alig pattan fel utána a labda” – magyarázta Djokovic, aki azt is elmondta, több meccsre, több időre van szüksége, hogy visszanyerje a korábbi formáját, de nagyon motivált, éhes a sikerre és nem érzi, hogy a kora hátrányt jelentene.

A következő két hónapban alig kell pontokat védenie, ha el tud indulni a két amerikai 1000-s versenyen és ott sikeres lesz, akkor viszonylag gyorsan visszafoglalhatja a trónt, amin legutóbb 132 héten át ült folyamatosan, de összességében már 361 hétnél jár, ami a rekord. Danyiil Medvegyev teniszezett a legkiegyensúlyozottabban az elmúlt 52 hétben: US Open-bajnok, AO-döntő, ATP Finals-döntő és az ezresekről is gyűjtött több mint 2000 pontot. Megérdemelten jut fel a csúcsra. Ő a harmadik orosz, akinek ez sikerül (Kafelnyikov és Szafin után) és az első teniszező Andy Roddick óta (2004. 01.26.), aki a BIG4-en kívülről ranglistavezető lett. Acapulcóban már a tenisz történetének 27. világelsőjeként léphetett pályára csütörtök délután Acapulcóban, és talán kicsit fel is szabadult az extra nyomás alól, 6:2, 6:3-ra verte a japán Nishiokát és elődöntőbe jutott. A fináléba kerülésért összejött az AO-döntő visszavágója miután Rafael Nadal 6:0, 7:6-ra nyert Tommy Paul ellen (a 2. szett 1 óra 36 percig tartott, az amerikai háromszor játszott brékelőnyben). Medvegyev revansra készül, Nadal 13 meccs óta veretlen.

Borítókép: Roland Garros/Twitter