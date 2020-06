Az Egyesült Államok Tenisz Szövetségének (USTA) javaslata alapján egy helyszínen, New Yorkban lehetne lebonyolítani az augusztusra tervezett cincinnati tornát és utána a US Opent.

A New York Times szerdai híradása szerint a USTA vizsgálja a két verseny egymás utáni megrendezésének a lehetőségét a Grand Slam-tornának otthont adó Billie Jean King National Tennis Centerben. Az augusztus 17-től 23-ig eredetileg Cincinnatiben kiírt férfi és női viadal után egy héttel, augusztus 31-én rajtolna el ugyanott a US Open, és a játékosoknak így nem kellene egyik városból a másikba utazniuk. A USTA állítólag már értesítette az elképzelésről a férfi és női sorozatot szervező ATP-t, illetve WTA-t.



A nemzetközi teniszidény márciusban állt le a koronavírus-járvány miatt, és leghamarabb július végén folytatódhat. A US Open sorsáról június második felében dönt a USTA, egyelőre annyi látszik biztosnak, hogy zárt kapuk mögött rendezik meg a viadalt. A múlt héten felmerült ötletek alapján az edzésekre érkező játékosok nem használhatnák az öltözőket, hanem a tréning után rögtön visszatérnének a hotelbe. Ha a férfi teniszezők kérik, előfordulhat, hogy csak két nyert szettig tartanak az ő mérkőzéseik is. A találkozókon előnyben részesülne a sólyomszem-technológia, kevesebb vonalbíró dolgozna a pályákon, és csak felnőtt labdaszedőket alkalmaznának.



A játékosokat Párizsban, Bécsben, Frankfurtban, Buenos Airesben és Dubajban "gyűjtenék össze", majd - negatív vírusteszt esetén - charterjáratokkal juttatnák el New Yorkba. A Queens negyedben lévő helyszínen aztán naponta ellenőriznék a testhőmérsékletüket, illetve tesztelnék őket.



Egyelőre azonban az is bizonytalan, hogy az országonként eltérő karantén-intézkedések miatt összejön-e elegendő teniszező New Yorkban, illetve hogy előzőleg 14 napos izoláció vár-e rájuk. A keleti parti metropolisz a járvány egyik legnagyobb gócpontjának számít az Egyesült Államokban.

