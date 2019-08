Egészen szürreális eredmények születtek a US Open 2. napján. A férfiaknál az alsó ágon kiesett Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Karen Hacsanov és Roberto Bautista Agut – valamennyien top tízes teniszezők és ez még csak az első forduló volt a szezon utolsó Grand Slamén. Ebből akár az is következhetne, hogy Rafa Nadal a döntőig sétálhat, de ennyire nem egyszerű a képlet. A meglepetés-győztesek közé Babos Tímea is feliratkozott, a 28. kiemelt Carla Suarez Navarro ellen sikerült nyernie a 64 közé kerülésért.

„Ilyen a tenisz”-mondta Rafa Nadal nemes egyszerűséggel, amikor arról kérdezték a John Millman elleni győzelme (6:3, 6:2, 6:2) után, hogy mit szól a négy top tízes korai vereségéhez. „A verseny elején mindig nehéz ellenféllel kell megküzdened. Minden ellenfelet tisztelni kell. Én is úgy mentem fel a pályára, hogy tudtam, jól kell játszanom, mert ha rosszul teniszezel, akkor kikaphatsz. Tsitsipas nagyon nehéz ellenfelet kapott. Karen meglepetés. Dominic nagyon beteg volt az elmúlt tíz napban, nagyon sajnálom őt. Roberto veresége is meglepetés, nagyon szomorú vagyok miatta”- értékelte a váratlan eredményeket a 2. kiemelt spanyol, akinek így sem lesz sétagalopp az útja a folytatásban. Igaz, a két legnagyobb rivális, Novak Djokovic és Roger Federer a felső ágon van, de csütörtökön jön Thanasi Kokkinakis, aki tavaly Federert verte Miamiban és óriási tehetségként tartják számon, csak sokat bajlódott sérüléssel az elmúlt években. A 3. fordulóban Verdasco, vagy a koreai Csung jöhet, utána Cilic, vagy Isner – nem könnyű ág.

Miközben Rafa Nadal New Yorkban versenyez a 19. Gram Slam-trófeájáért, Mallorcán Rafa Nadal Challengert rendeznek, igen, ő a névadó szponzor, a saját akadémiája a helyszín. Kicsit zavarba is jött, amikor erről kérdezték, de azt azért elmondta, hogy Andy Murray-nek felajánlotta, szóljon, ha bármire szüksége van, szívesen kölcsönadja neki akár a hajóját is. A skót ugyanis elindult szabadkártyával a 46 600 euró összdíjazású tornán.

Dominic Thiem tavaly felejthetetlen meccset játszott a US Open negyeddöntőjében Rafa Nadallal, a spanyol az 5. szett rövidítését nyerve győzött. Az osztrák az idén is többször parádézott már, Indian Wells-ben Roger Federert verte a döntőben és a Roland Garroson ő állította meg Novak Djokovicot. Az amerikai keménypályás szezont későn kezdte, mert Kitzbühelben még megnyert egy salakos versenyt augusztus elején. Cincinnatiban nem indult el és lehetett tudni, hogy betegeskedik. Megpróbálta, de a 2. játszma végére elfogyott az ereje a világranglistán 87. Thomas Fabiano ellen. Az osztrák azt mondta a veresége után, hogy messze volt a száz százaléktól, ez nem az igazi Thiem volt és azért játszott, mert egy kéthetes Grand Slam alatt bármi megtörténhet.

Stefanos Tsitsipas nagy meccset játszott az újra formába lendült Andrej Rubljovval. A görög sorozatban negyedszer kapott ki az első fordulóban és elárulta, hogy még mindig benne van, még mindig érzi, fáj neki a Stan Wawrinka elleni drámai vereség az idei Roland Garroson. Rubljov nagyon sült és 6:4, 6:7, 7:6, 7:5-re nyert.

Az egyik legmeglepőbb eredmény Karen Hacsanov bukása Vasek Pospisil ellen. A 29 éves kanadai jelenleg 216. a ranglistán és az utóbbi időben inkább azért kapott figyelmet, mert őt tartják egy készülő játékos-forradalom vezérének. Kedden teniszezőként bizonyított a 9. kiemelt orosz ellen (4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3), aki a montreali ATP 1000-es állomáson az elődöntőig jutott.

A nőknél a 2017-es US Open bajnok Sloane Stephens bukása csak azért nem igazi szenzáció, mert a 11. kiemelt amerikai bőven produkált már hasonló eredményeket. Ez még akkor is igaz, ha a 20 éves, a selejtezőből érkezett Anna Kalinszkaja élete első Grand Slam-főtáblás meccsét játszotta este az Arthur Ashe stadionban. Ez az apróság egy pillanatig nem látszott rajta, a játékán, nagyon jól teniszezve verte 6:3, 6:4-re Stephenst.

Késő délután lépett pályára Babos Tímea. A háló másik oldalán Carla Suarez Navarro állt. A spanyol már kétszer is eljutott a negyeddöntőig New Yorkban, legutóbb tavaly és még soha nem kapott ki Babos Tímeától a korábbi négy találkozójukon. A magyar a selejtezőben már nyert három meccset és ez láthatóan jót tett az önbizalmának. Szoros gémekben lett 4:0 neki, de Suarez Navarronak 4:2-nél 40:15-je volt, amikor Babos Tímea szervált. Szerencsére jöttek az első adogatások és nem engedte vissza a mérkőzésbe a spanyolt, aki a 46 perc alatt 6:2-re elvesztett szett után feladta a folytatást sérülés miatt.

Először azt kérdeztem Babos Tímeától, mondhatjuk-e, hogy ez volt az az áttörés, amire már várt egy ideje. „Nem mondanám áttörésnek, ez egy folyamatos munka, már hétről hétre egyre jobban játszottam az utóbbi időben – kezdte az értékelést. – A selejtezőben volt, amikor fantasztikusan játszottam, volt, amikor nagyon kellett küzdeni. Az mindenképp sokat segít, hogy érezhetően javul a játékom és másképp gondolkodom a teniszről, mint korábban. Nagyon jó a csapatom, sok pozitív energiát kapok a velem dolgozóktól. A mentalitás változott sokat. Ez eredményezheti azt, hogy jobban játszom és a fontosabb helyzetekben is merészebb vagyok, jobban bízom magamban. Nagyon örülök az elmúlt egy hét eredményeinek, olyan játékosokat tudtam legyőzni, akiket korábban még soha, illetve a feljutásért meg olyat, akitől soha nem kaptam ki eddig, ami egy másfajta nyomás, de azt is megoldottam. Carla ellen is úgy játszottam, ahogy kellett. Belenéztem kicsit a statisztikába és azt mutatta, hogy agresszív voltam, nagyon jól ritörnöztem. Az elmúlt időszakban nem rakok olyan nagy nyomást a szervámra, talán pont ez, ami segít. Nagyon pozitív szett volt, örülök, hogy így tudtam játszani”- magyarázta Babos Tímea, akire a 32 közé kerülésért a női tenisz új csillaga, a 15 éves Coco Gauff vár. Könnyen lehet, hogy az Arthur Ashe stadionban rendezik majd, de a magyar szereti az ilyen összecsapásokat, úgy érzi, minden, ami most jön már bónusz.

A keddi krónikához még annyit, hogy Nick Kyrgios éjjel egy után fejezte be a meccsét az amerikai Steve Johnson ellen, az ausztrál nyert 6:3, 7:6, 6:4-re, időnként megint műsorozott, de parádésan teniszezett. Ez annyiból érdekes, hogy szerdán pályára kellene lépnie a párosban, de nem lenne meglepő, ha visszalépne. Ráadásul alkalmi partnere, a román Marius Copil ötjátszmás csatát nyert, tehát csütörtökön mindketten folytatják az egyéniben. Ha visszalépnek, akkor Fucsovics Márton és Thomas Fabiano kerül a 64-es táblára.

Fotó: BNP Paradise Open