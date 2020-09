A nemzetközi sajtó főként az első Grand Slam-trófeáját megszerző Dominic Thiemet méltatta, miután az osztrák játékos vasárnap megnyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét úgy, hogy kétszettes hátrányból fordítva legyőzte a német Alexander Zverevet.

Ausztria:



Kronen Zeitung:

"Thiem osztrák sporttörténelmet írt ezzel a drámailag felülmúlhatatlan döntővel. Szeptember 13. mindig is ünnepnap lesz a 27 éves játékos számára."



Kurier:

"A siker és a kudarc jelenti a különbséget az álom és a valóság között. Thiem előtt nincs több akadály, ő már valóra váltotta élete álmát. Thomas Muster 1995-ös párizsi diadala után második osztrákként szerzett Grand Slam-trófeát - ő is 27 évesen."



Franciaország:



L'Equipe:

"Dream Thiem."



Spanyolország:



Mundo Deportivo:

"Thiem az új bajnok, aki epikus fordítást mutatott be Zverev ellen."



Marca:

"Thiem az első új győztes, akit megkoronáznak egy Grand Slamen, mióta hat éve Marin Cilic véghez vitte ugyanezt Flushing Meadowsban."



Anglia:



Daily Mail:

"Az ötödik szett drámai rövidítése jelentette a hatéves várakozás végét, új Grand Slam-bajnoka lett a férfi tenisznek."



Svájc:



Tagesanzeiger:

"Thiem, a szenvedés bajnoka."



Olaszország:



Gazzetta dello Sport:

"Végül Thiem volt a jobb, aki kétszettes hátrányt dolgozott le. Ez a diadal annak járt, aki bátrabban és több hidegvérrel játszott. Mindkettőjükben túl nagy volt a félelem a győzelemtől és a vereségtől is, ami megbénította a meccset. Az eddigi legjobb teniszét nyújtó Zverev csak magának tehet szemrehányást, mert kétszettes előnyben volt, majd az ötödikben 5:3-nál esélye volt adogatóként befejezni a mérkőzést."



Corriere dello Sport:

"Djokovic, Nadal és Federer nélkül újoncavatással zárult a US Open. A Grand Slam-tornák történetének 150. bajnoka az osztrák Dominic Thiem, aki öt szettben verte meg német jóbarátját, Alexander Zverevet. Ez az első alkalom, hogy valaki kétszettes hátrányból fordítva nyer US Opent a profik 1968-as beengedése óta."

Borítókép: Matthew Stockman/Getty Images