Alexander Zverev lesz a címvédő Danyiil Medvegyev ellenfele a döntőben a férfi teniszezők szezonzáró viadalán, a Torinóban zajló ATP-világbajnokságon.

A harmadikként rangsorolt német játékos, aki idén olimpiai bajnok lett Tokióban, a világelső Novak Djokovicot győzte le a szombat esti elődöntőben.



Az első szett rövidítésben dőlt el Zverev javára, a másodikban a német 4:4-nél elvesztette adogatójátékát, ez pedig elégnek bizonyult szerb ellenfelének az egyenlítéshez. A harmadik játszmában viszont Djokovic hibázott a negyedik gémben, az így előnybe kerülő Zverev pedig élt a lehetőséggel.

