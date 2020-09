Az első helyen kiemelt Novak Djokovic nyerte meg a férfi versenyt a római salakpályás tenisztornán.

A 33 éves szerb világelső a tizedik döntőjét játszotta az olasz fővárosban, ellenfele ezúttal az argentin Diego Schwartzman volt, aki ellen ezt megelőzően mind a négy mérkőzését megnyerte. A dél-amerikai játékos - aki a negyeddöntőben Rafael Nadalt búcsúztatta - ezúttal sem tudta borítani a papírformát, így Djokovic 1 óra 53 perc játék után ötödször is római bajnok lett.

null High Five @DjokerNole clinches his fifth title in Rome : @TennisTV | #IBI20pic.twitter.com/6aIUOszsQE



A szerb teniszező sikere történelmi, ugyanis pályafutása 36. győzelmét aratta mesterversenyen, ezzel Nadalt megelőzve már egyedül vezeti ezt a rangsort.

null NO STOPPING NOVAK @DjokerNole is the @InteBNLdItalia champion pic.twitter.com/Fz8PaEoVCD

Eredmények, döntő:

férfiak (3,8 millió euró összdíjazás):

Djokovic (szerb, 1.)-Schwartzman (argentin, 8.) 7:5, 6:3

korábban:

nők (2 millió dollár összdíjazás):

Halep (román, 1.)-Ka. Pliskova (cseh, 2.) 6:0, 2:1-nél Pliskova feladta

Kép: Clive Brunskill/Getty Images