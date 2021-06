A címvédő, világelső Novak Djokovic négyjátszmás győzelemmel jutott be a 64 közé a wimbledoni teniszbajnokságon.

A 19-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb sztár ugyan a hétfői első szettet elveszítette a szabadkártyás brit Jack Draperrel (253. a világranglistán) szemben, ezt követően azonban könnyedén fordított és jutott tovább. Egyelőre csak a két befedhető pályán, a centeren és az egyesen zajlik mérkőzés, ugyanis esik az eső Londonban. A közép-európai idő szerint eredetileg 12 órára tervezett rajton lépett volna pályára Fucsovics Márton is, aki a 19. helyen kiemelt olasz Jannik Sinnerrel találkozik a nyitókörben.

Start as you mean to go on…@DjokerNole’s pursuit of a third consecutive Wimbledon title is off to a winning start, beating Jack Draper 4-6, 6-1, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/soTVGWBze4