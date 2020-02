A világelső Novak Djokovic három mérkőzéslabdát hárítva fordított és nyert Gaël Monfils ellen a 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tenisztorna pénteki elődöntőjében.

A szerb játékos meglepően simán vesztette el az első játszmát, majd a másodikban is brékhátrányba került, végül sikerült egyenlítenie. Így a szett rövidítésbe torkollott, amelyben Monfils 6-3-ra vezetett, azaz egyetlen pontra volt attól, hogy pályafutása során először felülmúlja riválisát. A bravúr azonban annak ellenére is elmaradt, hogy a három mérkőzéslabdából kétszer ő adogatott, mert Djokovic 10-8-ra fordított a tie-breakben. A harmadik felvonás már egyértelműen az esélyesebb Djokovic fölényét hozta, aki így több mint két és fél órás meccsen vívta ki a fináléba kerülést.



Az első helyen kiemelt szerb sztárnak ez volt idén sorozatban a 17. nyertes meccse, és Monfils ellen is 17. diadalát aratta.



A szombati fináléban a másodikként rangsorolt görög Sztefanosz Cicipasz lesz az ellenfele.

Eredmények, elődöntő:

Djokovic (szerb, 1.)-Monfils (francia, 3.) 2:6, 7:6 (10-8), 6:1

Cicipasz (görög, 2.)-Evans (brit) 6:2, 6:3

Borítókép: Tom Dulat/Getty Images