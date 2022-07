Épphogy megnyerte a 2022-es Wimbledoni tornát, Novak Djokovic már a következő Grand Slamről, a US Openről beszélt, írja a Marca.

Amint az sokszor téma volt már Djokoviccsal kapcsolatban, a szerb oltásellenesnek vallja magát, így több nagy versenyen történő szereplése is gátolva van emiatt.

„Ha nem szerepelhetek a US Openen, meg kell vizsgáljam a lehetőségeimet. Lehet, hogy a Davis-kupán vagy a Laver-kupán játszom majd.”



„Nem oltattam be magam, és nem is fogom. Az egyetlen megoldás az lehet, ha az amerikai szabályozások enyhülnek erre vonatkozóan. Remélem így lesz, mert szívesen játszanék a US Openen.”

A szerb beszélt az Australian Openen történt incidensről is, amikor kétségek közt hagyták a szereplését illetően és sokáig egy karanténhotelben kellett dekkolnia.

„Ami Ausztráliában történt, nagy vihart kavart bennem, nem volt könnyű túllépni rajta. Még egyszer nem szeretném azt eljátszani.”

Fotó: Frey/TPN/Getty Images