A férfi tenisz-világranglista vezetője, a szerb Novak Djokovic úgy döntött, elindul az idén nyárra halasztott tokiói olimpián.

Elsőként a Sportski zurnal című szerb sportnapilap számolt be arról, hogy a világelső megerősítette indulási szándékát a Szerb Tenisz Szövetségnek, amely továbbította azt az ország olimpiai bizottságának.



Djokovic korábban kijelentette, nem szeretné olimpiai aranyérem nélkül lezárni a pályafutását - 2008-ban Pekingben bronzérmes lett -, május végén pedig elmondta, hogy izgatottan várja a tokiói ötkarikás játékokat, de amennyiben nem lehetnek nézők a mérkőzéseken, megfontolja a részvételét.



Eddig nem jött össze neki az arany.

A helyi szervezők hétfőn jelentették be, hogy korlátozott számban ugyan, de lehetnek japán szurkolók az éppen egy hónap múlva, július 23-án kezdődő olimpia versenyein.



Djokovic idén remek formát mutat a legjelentősebb tornákon, az ausztrál és a francia nyílt bajnokságot is megnyerte. Honfitársai közül Miomir Kecmanovic is ott lesz Tokióban, de Dusan Lajovic és Filip Krajinovic lemondta a szereplést. Legnagyobb riválisai közül Rafael Nadal, Roberto Bautista-Agut, Dominic Thiem és Denis Shapovalov nem indul, Danyiil Medvegyev viszont részt vesz az olimpián.

