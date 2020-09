A világelső Novak Djokovic nagy leckeként éli meg, hogy nyolc nappal ezelőtt kizárták az amerikai nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében.

A szerb játékos közösségi oldalán már korábban bocsánatot kért sportszerűtlen cselekedetéért - egy dühében elütött labdával torkon talált egy vonalbírót -, a római ATP-torna előtt nyilatkozott is az eset rá gyakorolt hatásáról. Djokovic kiemelte, nem csak fizikailag, hanem mentálisan és érzelmileg is keményen dolgozik azért, hogy a pályán és azon kívül is a legjobb arcát mutassa. Óhatatlan viszont, hogy olykor kitörések is előfordulnak, ami emberként és játékosként egyaránt hozzátartozik a személyiségéhez.



"Amennyire csak képes vagyok, nagy leckeként raktározom el magamban a történteket. Gondolkodtam az eseten és felfogtam, a csapatom tagjaival is átbeszéltem. Sajnálatos dolog volt, ami megtörtént, de tovább kell tudnom lépni" - mondta Djokovic.



A US Open negyedik nyolcaddöntőjében a világelső ellenfele, a spanyol Pablo Carreno Busta 6:5-re vezetett. A kizárással megszakadt Djokovic idei, 26 meccs óta tartó veretlenségi sorozata, és favoritként elszalasztott egy esélyt a 18. Grand Slam-trófea begyűjtésére.



"Természetesen számomra is váratlan volt és egyáltalán nem szándékos, hogy eltaláltam valakit a labdával. Persze, ha valaki így csap bele, akkor megvan a valós esélye annak, hogy akaratlanul, de eltalál valakit. Az erre vonatkozó szabályok egyértelműek, amit elfogadtam. Továbbléptem, de nem feledkeztem el róla. És nem hinném, hogy valaha is elfelejtem, mert ez egy olyan eset, amire életed végéig emlékezni fogsz. Azt viszont nem hiszem, hogy bármilyen problémát jelent majd számomra, ha visszatérek a pályára" - közölte.



Hozzátette, nagyon sajnálta a vonalbírót, hogy sokkot és fájdalmat okozott neki, amit nem érdemelt meg.

Tennis star Novak Djokovic abruptly disqualified from US Open l GMA The top men's tennis player in the world was disqualified after he hit a ball toward the backboard that hit a female line judge in the throat. Subscribe to G...



A héten zajló római ATP-tornán Djokovic első számú kiemeltként a nyitófordulóban erőnyerő, a második körben pedig a selejtezőből főtáblára jutó amerikai Tennys Sandgren (a világranglista 48. helyezettje) vagy a szabadkártyás olasz Salvatore Caruso (100.) vár majd rá.

Borítókép: Al Bello/Getty Images