Novak Djokovicot már csak egy lépés választja el attól, hogy megcsinálja azt, amire eddig senki nem volt képes. Nevezetesen, hogy megnyerje 21. Grand Slamjét.



Egyetlen teniszező állíthatja meg Novak Djokovicot, hogy megnyerje a 21. GS-serlegét és megcsinálja a Grand Slamet.



Ha a 34 éves szerb a US Open vasárnapi döntőjében legyőzi a 2. kiemelt Danyiil Medvegyevet, akkor két kozmikus rekordot állít fel egyszerre, olyanokat, amiket Roger Federer és Rafa Nadal sem volt képes.



Lehet (inkább biztos), hogy a svájci és a spanyol még mindig sokkal népszerűbb a szurkolók körében, de a szerb szinte minden mutatóban előttük jár.



És azt se feledjük el, hogy Novak Djokovic tavaly megtépázott tekintéllyel távozott New Yorkból - leléptették, mert torkon lőtte az egyik vonalbírót egy dühösen, de nem célzottan elütött labdával - és az idén úgy tért vissza, hogy előtte Tokióban, az olimpián még érmet sem nyert, mert előbb az elődöntőt, majd a bronzmeccset is elbukta.



Tokió után kihagyott két ATP1000-es versenyt, inkább regenerálódott, töltödött és láthatóan jól döntött.







Szombatra virradóra látványos csatában vágott vissza Alexander Zverevnek a tokiói vereségért. Tipikus Djokovic győzelem volt: lehetett volna fordítva is, de az igazán fontos pillanatokban mindig ő bírta jobban idegekkel, lábbal, tüdővel.

Csak két apró példa.



1. A harmadik szettben 4:4-ig úgy jutottak el, hogy a németnek volt 3 fogadóelőnye és összesen négy pontot vesztett adogatóként. Aztán 5:4-es Djoko vezetésnél egy-két apró tenyeres hiba (az egyik mondjuk egy milliméterrel lett széles) Zverevtől és 0:40. A 2. szettlabdánál játszottak egy 53 ütésből álló labdamenetet, amit Zverev zárt le egy nyerő tenyeressel, de ez sem volt elég az 5:5-höz.



2. A 4. játszmát egy korai brékkel (1:1-nél) húzta be a német, adogatóként esélyt sem adott a szerbnek, majd az ötödik szettben gyorsan 5:0 lett a világelsőnek - innen már nincs út vissza a meccsbe.



Novak Djokovic 3 óra 38 perc alatt 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2-re nyert. A több mint 20 ezer néző között, a VIP lelátó közepén ott ült a legendás Rod Laver, aki eddig egyetlen teniszezőként az Open érában (1969-ben) megcsinálta a Grand Slamet.



Great to be back in New York, watching the history channel. #USOpen pic.twitter.com/S53pLJxZYw — Rod Laver (@rodlaver) September 11, 2021



Danyiil Medvegyev egy nagyon jó Felix Auger-Aliassime ellen győzött 6:4, 7:5, 6:2-re és valamivel pihentebben készülhet a vasárnapi döntőre.

