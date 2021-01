Novak Djokovic jelenleg Adelaideben tartózkodik, ahol az Australian Open előtt kénytelen betartani a szigorú karanténszabályokat. A szerbet mindez azonban nem akadályozta meg abban, hogy jól érezze magát.



Mivel a teniszező kénytelen behódolni a szabályoknak jelenleg arra sincs lehetősége, hogy bulizzon. Néhány rajongója azonban ezen a problémán is átlendítette őt. Néhányan ugyanis megjelentek Djokovic erkélye alatt és hangosan zenét hallgattak. A szerbnek pedig több sem kellett, kiszaladt az erkélyére és vad táncba kezdett, majd a produkciója végeztével, megtapsolta azokat, akik az utcán csatlakoztak hozzá.



