A címvédő Novak Djokovic és Oszaka Naomi is bejutott a harmadik fordulóba a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A férfiaknál a hétszeres bajnok szerb játékos mindössze hét gémet vesztett a japán Ito Tacuma (146.) ellen, míg az ATP-világbajnok görög Sztefanosz Cicipasz játék nélkül lépett a 32 közé, mivel a német Philipp Kohlschreiber izomhúzódás miatt nem tudott kiállni ellene.

