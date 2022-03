Novak Djokovic bízik benne, hogy a francia járványügyi szabályok enyhítése nyomán indulhat az év második Grand Slam-versenyén, a párizsi Roland Garroson.

A francia sportminisztérium január közepén jelentette be, hogy az összes néző és versenyző csak akkor léphet be nyilvános helyre, ha be van oltva. Ez megakadályozta volna a címvédés lehetőségét a 34 esztendős szerb kiválóság számára, aki oltatlansága miatt - kilencszeres bajnokként - nem indulhatott el januárban az Australian Openen.



Jean Castex francia miniszterelnök bejelentése szerint azonban a koronavírus-járvány ötödik hulláma a közös erőfeszítéseknek köszönhetően fokozatosan lecseng, ennek nyomán a jelenlegi előírások március 14-én érvényüket vesztik.



Így - a férfiak világranglistáján az első száz közül egyedüliként oltatlan - Djokovic reméli, hogy elindulhat az április 10-én kezdődő monte-carlói tornán, valamint a május 22-én rajtoló Roland Garroson is.

A világelsőségről ezen a héten lecsúszó, az edzőjével tizenöt esztendei közös munka után szerdán szakító Djokovic oltatlansága miatt ebben a hónapban nem vehet részt a nagy amerikai tornákon.

