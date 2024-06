Novak Djokovic közvetlen a wimbledoni verseny indulása előtt pozitív hírekkel szolgált a térdműtétje utáni felépülésével kapcsolatban.

A 24-szeres Grand Sam-bajnokot megműtötték, hogy helyrehozzák a meniszkuszszakadását, miután a Roland Garros negyeddöntője előtt kénytelen volt visszalépni a folytatástól.

"A térdem eddig nagyon jól reagált minderre, ami persze nagyszerű jel a wimbledoni szereplésem szempontjából. Ezért döntöttem úgy, hogy ott leszek a főtáblán" - mondta.

Djokovic kiemelte, hogy még van ideje a keddi tornakezdésig, de kifejtette, hogy "bizakodó" a térde egészségével és általános fizikai állapotával kapcsolatban.

"Nyilvánvalóan amint elkezdődik a torna, akkor több érzésem lesz, és több visszajelzésem arról, hogyan reagál a térdem egy Grand Slam-meccsre" - mondta Djokovic. "Eddig minden, ami történt, nagyon pozitív volt."

A szerb elárulta, hogy "nagyon gyors döntést" hozott a műtétről, és hogy "nagyon kétséges volt, hogy játszhat-e Wimbledonban". De beszélt Taylor Fritzszel, aki három évvel ezelőtt egy nagyon hasonló helyzeten ment keresztül.

Egy riporter megkérdezte Djokovicot, hogy miért volt olyan fontos számára, hogy ilyen gyorsan visszatérjen a pályára, tekintve, hogy milyen sok tapasztalatot és sikert ért már el ezen a szinten.

Djokovic részben így magyarázta: "Ez a hihetetlen vágy, hogy játszhassak, hogy versenyezhessek. Különösen azért, mert ez Wimbledon, az a torna, amely gyerekkoromban mindig is az álmaim versenye volt. Mindig is arról álmodtam, hogy Wimbledonban játszom. Már a gondolat is, hogy kihagyom Wimbledont, egyszerűen nem volt helyénvaló. Nem akartam ezzel foglalkozni."

A 37 éves játékos azt is világossá tette, hogy nem azért érkezett Wimbledonba, hogy bebizonyítsa, hogy „le tud játszani egy-két meccset”.

"Tényleg a címért akarok küzdeni" - mondta Djokovic. "Szóval az elmúlt három nap elég optimizmust és jó jeleket adott nekem ahhoz, hogy valóban olyan állapotban legyek, hogy a következő hetekben a legmagasabb szinten versenyezhessek, remélhetőleg."

A legjobb hír Djokovic számára, hogy a felépülése során nem volt visszaesés.

"Ha lenne egy visszaesésem, akkor megkérdőjelezném, hogy itt kellene-e lennem vagy sem" - mondta Djokovic. "De eddig egyetlen egy sem volt, így miért ne adnék egy esélyt magamnak?"

