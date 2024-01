Alexander Zverev lemondta a tatabányai Davis-kupa találkozót.

A német kapitány Michael Kohlmann az olimpiai bajnok helyére Maximilian Marterert hívta be.

Közleményben jelentette be a DTB, hogy a német válogatottnak nélkülöznie kell Alexander Zverevet a Magyarország elleni Davis Kupa-mérkőzésen. A 26 éves játékos még mindig egy fertőzéssel bajlódik, amely már az Australian Openen a Daniil Medvegyev elleni elődöntő mérkőzésén is legyengítette.



