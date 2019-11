Belgiumot fogadja a magyar férfi teniszválogatott a Davis Kupa jövő márciusi selejtezőjében.

A vasárnapi, madridi sorsoláson eldőlt, hogy a kiemelt belgák a magyarokat kapták ellenfélül, és mivel tavaly februárban Brüsszelben csapott össze a két csapat, jövőre Magyarország ad otthont a párharcnak.



"Járhattunk volna rosszabbul is, a hazai pálya természetesen sokat jelent, történtek már csodák Budapesten" - nyilatkozta az MTI-nek Köves Gábor szövetségi kapitány.



"A belgák jó csapatot alkotnak, főleg ha sztárjuk, Davis Goffin is játszik. Tavaly 3-2-re kikaptunk tőlük, majd egyeztetjük a szövetséggel és a fiúkkal, hogy idehaza milyen borítás lenne a legjobb. Mindenesetre nem reménytelen a helyzetünk, bízom benne, hogy Fucsovics Marci és Balázs Ati is rendelkezésre áll majd" - tette hozzá.



A két válogatott tavalyi összecsapásán a világranglistán jelenleg 11. Goffin mindkét egyes meccsét megnyerte Fucsovics, illetve Balázs ellen, a harmadik belga győzelmet pedig Ruben Bemelmans aratta.



Az idei selejtezőben a Fucsovics Márton és Balázs Attila nélkül kiálló magyarok 5-0-ra kikaptak a németektől Frankfurtban, majd szeptemberben a budapesti osztályozón - immár a legjobbakkal kiegészülve - 3-2-re verték az ukránokat, így jövőre is a selejtezőben próbálkozhatnak. A március 6-án és 7-én sorra kerülő csata győztese részt vesz a novemberi, madridi 18 csapatos fináléban.

