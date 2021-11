A második kiemelt orosz Danyiil Medvegyev az esélyeknek megfelelően győzelemmel mutatkozott be a Párizsban zajló, 3 millió euró (1 milliárd forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán, és bejutott a nyolcaddöntőbe.

A US Open bajnoka a fehérorosz Ilja Ivaskával csapott össze szerdán éjszaka, akit másfél óra alatt győzött le. Medvegyev az első játszmát remekül kezdte, de hiába vezetett már 5:1-re is, s volt rögtön ezután fogadóként három mérkőzéslabdája, a rangsorban 46. ellenfele nagyot küzdött, és 5:5-re egyenlíteni tudott. A szett azonban így is Medvegyevé lett, mert a következő két játékot megnyerte, majd a második játszma elején is elvette Ivaska adogatását, a folytatásban pedig magabiztosan hozta a szervajátékait.



Medvegyev a 16 között az amerikai Sebastian Kordával mérkőzik majd meg.

Eredmények, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Medvegyev (orosz, 2.)-Ivaska (fehérorosz) 7:5, 6:4

korábban közölt eredmények:

Zverev (német, 4.)-Lajovic (szerb) 6:3, 7:6 (7-5)

Alcaraz (spanyol)-Sinner (olasz, 8.) 7:6 (7-1), 7:5

Giron (amerikai)-Schwartzman (argentin, 11.) 7:6 (7-2), 7:6 (7-4)

Monfils (francia, 15.)-Mannarino (francia) 2:6, 7:6 (7-4), 6:2

Korda (amerikai)-Cilic (horvát) 6:2, 6:4

Popyrin (ausztrál)-Cicipasz (görög, 3.) 4:2-nél Cicipasz feladta

Fritz (amerikai)-Rubljov (orosz, 5.) 7:5, 7:6 (7-2)

Hurkacz (lengyel, 7.)-Paul (amerikai) 7:5, 7:6 (7-4)

Norrie (brit, 10.)-Opelka (amerikai) 6:3, 6:4

Dimitrov (bolgár, 16.)-Hacsanov (orosz) 4:6, 6:2, 6:0

Koepfer (német) - Auger-Aliassime (kanadai, 9.) 6:3, 7:5

Gaston (francia)-Carreno Busta (spanyol, 12.) 6:7 (3-7), 6:4, 7:5

Duckworth (ausztrál)-Musetti (olasz) 6:3, 3:6, 6:3

Borítókép: Facebook.com/ Danyil Medvegyev