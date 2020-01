Csúszik Babos Tímea rajtja. Marija Sarapova a könnyeivel küzdött, de nem jelentette be, hogy visszavonul. Gyászol Kanada. Játszmavesztés nélkül kezdett a világelső Rafa Nadal. A szupertehetség Jannik Sinner lesz Fucsovics Márton ellenfele a 32 közé kerülésért szerdán az Australian Openen.

Gyorsan visszatért a nyár Melbourne-be a hétfői özönvízszerű esőzés és lehűlés után. Egy Grand Slam-verseny első két napján 64-64 mérkőzést játszanak, ehhez képest keddre 96 meccset írtak a programba a szervezők, hogy behozzák a hétfői csapadék-csapda okozta lemaradást. A tervet nem sikerült maradéktalanul teljesíteni, délután hat után néhány perccel több mérkőzést is töröltek, így Babos Tímea bemutatkozása szerdára csúszott.

Elkészült a párosok versenyének sorsolása: a 2018-ban győztes, tavaly döntős Babos Tímea és Kristina Mladenovic 2. kiemeltként indul és Dalila Jakupovic és Raluca Olaru kettős ellen kezd. A 2. fordulóban komoly teszt vár a magyar-francia duóra, mert az egyéni világelső, párosban is kiváló Ashleigh Barty és Julia Görges összeállt, de nem kiemeltek. A férfiaknál Fucsovics Márton a brit Cameron Norrie együtt próbál szerencsét, a sikeres rajthoz a 11. kiemelt Rajeev Ram és Joe Salisbury ellen kell nyerni.

Nem történt meglepetés, Jannik Sinner megnyerte a hétfőn félbeszakadt meccsét az ausztrál Max Purcell ellen (7:6, 6:2, 6:4) így hivatalossá vált, hogy vele játszik Fucsovics Márton a 2. fordulóban. Az ATP Touron épp Budapesten játszotta az első mérkőzését tavaly áprilisban. A selejtezőben ugyan kikapott a német Yannick Madentől, de szerencsés vesztesként a főtáblára került és ott legyőzte Valkusz Mátét (6:2, 0:6, 6:4.) Akkor még csak 314. volt a ranglistán, de a szezon végére feljött 78.-nak.

Egyértelműen korosztálya legjobbja, sőt, a statisztikusok már kiderítették, hogy Rafa Nadal óta ő az első, aki 18 évesen ilyen helyezésre képes. „Ez csak statisztika. Egyedül az számít, képes lesz-e fejlődni. Tudnék mondani sok nevet, akikről 18 évesen hasonlóan beszéltek, fényes jövőt jósoltak nekik, de soha nem lettek annyira jók – magyarázta Rafa Nadal, amikor a véleményét kérdezték a fiatal olaszról. – Azt gondolom, hogy vele nem ez fog történni, mert egy szerény, keményen dolgozó srác. Edzettem vele néhány napja, jó a kisugárzása a pályán, pozitív gondolkodású. Mindene megvan ahhoz, hogy nagyszerű teniszező legyen. Egyedül arra van szüksége, hogy megtalálja a megfelelő embereket, akik körülveszik, akikkel dolgozik”- magyarázta a világelső spanyol, aki magabiztosan nyert a bolíviai Hugo Dellien ellen (6:2, 6:3, 6:0), bár a meccs annál szorosabb volt, mint amit az eredmény alapján gondolhatnánk.

Visszatérve Fucsovics Márton ellenfeléhez, Marija Sarapova is nagyon dicsérte. A téli felkészülési időszakban az orosz több hétig edzett vele, mert az ő felkészülését is Riccardo Piatti irányította. „Jó volt látni, ahogy hétről hétre fejlődik. Nagyon jó természete van, élveztem a közös munkát”- emlékezett vissza Sarapova a decemberi időszakra.

Az ötszörös Grand Slam-bajnok oroszt az első sorból hallgattam, figyeltem az interjúszobában és egyértelműen a sírás kerülgette, amikor önmagáról kellett beszélnie a Donna Vekic elleni 3:6, 4:6 után. Kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy jövőre láthatják-e újra az ausztrál szurkolók Melbourne-ben. Tavaly folyamatosan sérüléssel bajlódott, ennek is köszönhetően az Australian Open után a 366. helyig esik vissza a ranglistán. Nagy kérdés, van-e benne annyi, hogy megint elkezdje szinte a nulláról. Nem mondott semmit arról, hogy mikor és hol lép legközelebb pályára, de a visszavonulására sem célzott egyáltalán.

Roger Federer is nagyon elismerően beszélt Jannik Sinnerről. A svájci is többször edzett már vele és leginkább az nyűgözte le, hogy egyforma sebességgel üti a labdát mindkét oldalról és a magasságához képest kiváló a lábmunkája. Szuper édes kölyöknek nevezte a húszszoros GS-bajnok az olaszt – aki igazából tiroli.

Nem lesz tehát könnyű dolga szerdán Fucsovics Mártonnak a 22-es pályán, amikor magyar idő szerint, valamikor éjjel 4-kor megmérkőzik Sinnerrel. Semmit nem számít, hogy most 15 hellyel előtte áll a ranglistán. Természetesen, ha olyan koncentráltan, fegyelmezetten, okosan és pontosan teniszezik, mint hétfőn Shapovalov ellen, akkor legalább 50 százalék esélye van a sikerre. Befolyásolhatja a találkozó kimenetelét, hogy visszatér a kánikula, akár 32 fok is lehet a találkozó alatt.

Decemberben akár azt is gondolhatták a kanadai szurkolók, hogy nem csak a nyár miatt lesz érdemes elutazniuk a hideg északról a meleg Ausztráliába. Könnyen szólhatott volna a fiatal kanadaiakról az idei Australian Open. Novemberben Denis Shapovalov és Felix Auger-Aliassime a döntőbe vezette a csapatot a Davis-kupában. Bianca Andreescu szeptemberben megnyerte a US Opent és minden esélye megvolt rá, hogy Melbourne-t is meghódítsa. Ehhez képest Andeescu el sem indult az Australian Openen – sérülés miatt –, a két DK-hős pedig az első fordulóban búcsúzott (Shapovalovot Fucsovics Márton búcsúztatta, Auger-Aliassime nem találta a megoldást a selejtezőből érkezett Ernest Gulbis ellen.) Ez körülbelül akkora kudarc, mintha a hoki vébén a kanadai csapat nyeretlen maradna.

Borítókép: Alex Livesey/Getty Images for LTA