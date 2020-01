Az első szettet magabiztosan hozta a szerb teniszcsillag, majd a második szett rövidítésében szoros csata után sikerült legyőznie 6:2; 7:6-ra a világranglista élén álló Rafael Nadalt az Ausztráliában megrendezett ATP-kupa fináléjában.



A jelen teniszének két kimagasló alakja, a spanyol világelső Rafael Nadal és a korábbi ranglistavezető szerb Novak Djokovic pályafutásuk 55. meccsét vívták meg egymás ellen. Jelenleg Djokovic vezeti kettőjük párharcát 29:26-ra.

The doubles will decide the title!



Djokovic dishes out dazzling tennis to defeat world No. 1 Nadal 6-2 7-6(4) and pull #TeamSerbia even in the tie 1-1.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/MpKKuyiakX