A koronavírus-járvány miatt jövőre sem rendezik meg az aucklandi férfi és női tenisztornát.

Simon Vannini, az új-zélandi szövetség elnöke szerdán közölte, hogy a járványügyi intézkedések nem teszik lehetővé a januári verseny lebonyolítását.

"Csalódottak vagyunk, hogy 2022-ben sem láthatjuk vendégül a világ legjobbjait, de a jelenlegi beutazási és karanténszabályozások nem teszik lehetővé" - jelentette ki.

Új-Zéland szigorú belépési protokollt vezetett be a pandémia miatt, és a külföldről érkezőkre két hét kötelező karantén vár. Idén az Australian Open felvezető tornái közül többet töröltek, köztük az ATP Kupát is. A melbourne-i Grand Slam-torna szervezői hatalmas veszteségeket szenvedtek el amiatt, hogy chartergépeken kellett beutaztatni több mint ezer játékost, edzőt és tisztségviselőt, majd a kéthetes karanténhotelüket is ki kellett fizetni. Az ausztrál kormány szerint a határok 2022 közepéig zárva maradnak, de Craig Tiley versenyigazgató közölte, találnak majd valami megoldást a helyzetre.

