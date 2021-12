A december közepén Abu-Dzabiban rendezett bemutatótornán járt teniszezők közül ötödikként az orosz Andrej Rubljov is koronavírusos lett.

A 24 éves játékos - aki megnyerte a tornát - közösségi oldalán adott tájékoztatást állapotáról.



"Jelenleg Barcelonában tartózkodok, és sajnos pozitív lett a koronavírustesztem. Elszigetelten vagyok, és az orvosokra hallgatva minden előírást betartok" - írta a világranglistán ötödik helyezett Rubljov.

Hozzátette: teljesen be van oltva, és készült volna a szezon kezdetére, benne a kiemelten fontos ATP Kupára és az Australian Openre.



"Most egyelőre meg kell gyógyulnom, és csak akkor utazok majd Melbourne-be, amikor az mindenki számára biztonságossá válik" - közölte.



Rubljov tagja volt az ATP Kupát év elején megnyerő orosz gárdának, és ezúttal is beválogatták a szombaton kezdődő tornára nevezett csapatba.



Az Abu-Dzabiban járt teniszezők közül már Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Belinda Bencic és Onsz Dzsabúr adott pozitív koronavírustesztet. Illetve Nadal edzője, Carlos Moya is hasonlóképpen járt, míg Emma Raducanu el sem tudott utazni a tornára, szintén pozitív tesztje miatt.

Borítókép: twitter.com/AndreyRublev