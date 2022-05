Fucsovics Márton a második fordulóban búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyéni versenyétől, miután négy játszmában kikapott Marin Cilictől.

A világranglistán a magyarok közül legmagasabban rangsorolt Fucsovics (57.) és az ATP-rangsorban 23. horvát ellenfele ezt megelőzően kétszer találkozott, 2017-ben Bázelben három, 2018-ban Indian Wellsben két játszmában nyert Cilic, akinek azonban a salak a legkevésbé kedvelt borítása.



A US Open 2014-es bajnoka az első fordulóban tükörsimán legyőzte Balázs Attilát, míg Fucsovics a selejtezőből főtáblára jutott Geoffrey Blancaneaux felett diadalmaskodott ugyancsak három szettben.



A csütörtöki összecsapáson jól kezdett a nyíregyházi teniszező, már 1:1-nél volt négy bréklabdája, ezeket azonban nem tudta kihasználni. Saját adogatásainál magabiztos volt a magyar Davis Kupa-válogatott alapembere, aki 3:3-nál elvette ellenfele szerváját, majd 54 perc elteltével bréklabdát hárítva került szettelőnybe.



A második játszmára elsősorban második adogatásai javultak fel Cilicnek, aki hibái számának csökkentése mellett egyre több nyerőt ütött, majd saját szempontjából a legjobbkor, 5:4-es vezetésénél tudta brékelni Fucsovicsot.



A harmadik szett a horvát játékos újabb brékjével indult, magyar ellenfele 1:4-nél három fogadóelőnyt tudott hárítani, de a következő gémben a maga lehetőségét nem használta ki, így a játék képét továbbra is irányító Cilic fordított.



A negyedik felvonásra Fucsovics játéka teljesen szétesett, a 4:0-ra elhúzó Cilic "szórta" a nyerőket, adogatóként és fogadóként sem követett el szinte semmilyen hibát, miközben nyíregyházi riválisa rengeteget rontott. A magyar teniszező ugyan 5:3-ra még szépített, a precízebben játszó Cilic azonban 2 óra 54 perc után így is a továbbjutást ünnepelhette.



Dancing back into the third round like @cilic_marin topples Marton Fucsovics 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 in two hours and 54 minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/55azJBHF1X