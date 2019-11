A hatodik helyen kiemelt görög Sztefanosz Cicipasz két játszmában legyőzte a harmadikként rangsorolt svájci Roger Federert a Londonban zajló férfi tenisz ATP-világbajnokság első szombati elődöntőjében.

A nyolcfős szupertornán a hatszoros bajnok Federernek csütörtök este ki-ki mérkőzést kellett vívnia az ötszörös győztes szerb Novak Djokoviccsal, ám meglepően simán győzött. A svájci sztár az osztrák Dominic Thiem mögött lett második kvartettjében. Cicipasz úgy nyerte meg pénteken az Andre Agassiról elnevezett csoportot két győzelem-egy vereség mérleggel, hogy a záró körben kikapott a világelső Rafael Nadaltól.



A 20-szoros GS-győztes, 38 esztendős Federer hamar brékhátrányba került a nála 17 évvel fiatalabb riválisával szemben, és Cicipasz már 4:1-re is vezetett. Miután a görög játékos négy bréklabdát is hárított, már a játszmáért adogatott, és végül 47 perc alatt jutott előnyhöz. Az utolsó játékban Federer hat játszmalabdát hárított, de ez is kevésnek bizonyult.