Chile és Argentína is nyert hétfőn a férfi teniszezők sydneyi ATP Kupáján.

A csoportkör második fordulójában Chile úgy múlta felül a szerbeket 2-1-re, hogy a második egyes mérkőzésen utóbbiak részéről Dusan Lajovic a döntő szettben feladni kényszerült az összecsapást, a párosban pedig döntő rövidítésben bizonyultak jobbnak a dél-amerikaiak.

Chile legyőzött ellenfeléhez hasonlóan 1/1-es győzelmi mutatóval várja a csoportkör utolsó fordulóját, de az egymás elleni eredménnyel jelenleg megelőzi.

It's a debut tie victory for #TeamChile



