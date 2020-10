Az első helyen kiemelt ukrán Jelina Szvitolina a nyolcaddöntőben búcsúzott az 528 ezer dollár (158 millió forint) összdíjazású ostravai fedettpályás női tenisztornán.

A világranglista ötödik helyezettjét szerdán a görög Maria Szakkari (23.) verte két szettben, 78 perces meccsen.

