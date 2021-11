Piros Zsombor szetthátrányból fordítva bravúros győzelmet aratott, ezzel a magyarok 1-0-ra vezetnek Ausztrália ellen a tenisz Davis Kupa-döntő torinói csoportküzdelmeiben.

Köves Gábor szövetségi kapitány pénteken jelölte ki a főszereplőket, eszerint egyesben Fucsovics Márton és Piros Zsombor lép pályára, párosban pedig Fucsovics oldalán Marozsán Fábián szerepel.



A háló túloldalán a Davis Kupa-történelem második legsikeresebb csapata állt, az ausztrálok ugyanis 28-szor megnyerték már a csapatversenyt - igaz, legutóbb 2003-ban diadalmaskodtak. A volt világelső és kétszeres Grand Slam-bajnok Lleyton Hewitt 18 éve, valamint 1999-ben is tagja volt a DK-győztes válogatottnak, Torinóban viszont már kapitányként irányította a csapatot. A keretből Alex de Minaur, Alexei Popyrin és John Millman is a legjobb 100-ban szereplő játékos, a párosspecialista John Peers pedig kétszeres világbajnok és egyszeres Grand Slam-győztes.



A csata nyitányán a 282. helyezett Piros lépett pályára ötödik DK-mérkőzésén a 72. John Millman ellen, aki 32 évének minden rutinjával játszott az első szettben, ám időnként ez is kevés volt. A kiegyenlített játszma sok rontott ütést és - a férfiaknál szokatlan módon - öt bréket hozott, 5:4-nél a 22 éves magyar ismét elvesztette a szerváját, ami már a szettbe került.



A folytatásban is bőven akadtak pontatlan ütések mindkét oldalon, aztán az Australian Open 2017-es junior bajnokának keze nem remegett meg 5:4-nél, brékelőnyben, és kiszerválta a játszmát.

A döntő szett három brékkel indult, majd 3:1 után Piros magabiztosan őrizte előnyét, sőt, 5:3-nál újra brékelt, ezzel lezárta a 2 óra 18 perces meccset.









A folytatásban Fucsovics Márton (40.) következik Alex de Minaur (34.) ellen a Pala Alpitourban.



A magyar válogatott vasárnap 10 órától a horvátokkal csap össze a D csoportban. A trió győztese hétfőn az E csoportban szereplő Egyesült Államok, Olaszország, Kolumbia hármas bajnokával találkozik a negyeddöntőben, ahová a hat csoportgyőztes mellett a két legjobb második kerül be.



A 121 éves Davis Kupa 2019-ben nagy átalakításon esett át, a férfi válogatottak versenysorozatának győztese egy 18 csapatos, egyhetes fináléból kerül ki, a hagyományos hazai és idegenbeli párharcokra már csak a selejtezőben kerül sor. Az első ilyen tornát Madridban rendezték, tavaly elmaradt a koronavírus-járvány miatt, idén pedig a nemzetközi szövetség közölte, hogy - a korábbi tervekkel ellentétben - nemcsak a spanyol főváros ad otthont a finálénak, hanem Torinóban és Innsbruckban is lesznek mérkőzések.

Eredmény:



Davis Kupa, D csoport, 1. forduló:

Magyarország-Ausztrália 1-0 - állás az első egyes után

Piros Zsombor-John Millman 4:6, 6:4, 6:3



később:

Fucsovics Márton-Alex de Minaur

Fucsovics Márton, Marozsán Fábián-Alex Bolt, John Peers

