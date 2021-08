Sérülése miatt befejeződött az idény Dominic Thiem, a US Open címvédője számára.

Az osztrák teniszező menedzsmentje szerdán jelentette be, hogy a 27 éves játékos idén már nem lép pályára.

A világranglistán hatodik Thiem június 22-én, Wimbledonra készülve, a mallorcai füvespályás tornán szenvedett csuklósérülést, azóta nem játszott.



"Egy hete kezdtem újra az edzéseket, de még mindig fájdalmat érzek a csuklómban, és tudom, hogy nem vagyok képes százszázalékos teljesítményre. Nagyon csalódott vagyok, hogy nem védhetem meg a címemet a US Openen és a szezon hátralévő részét is ki kell hagynom" - nyilatkozott Thiem.



A US Open augusztus 30-án kezdődik.

Borítókép: Twitter.com/DomincThiem