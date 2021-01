Nézők előtt rendezett bemutatómérkőzésekkel vette kezdetét a február 8-án rajtoló ausztrál nyílt teniszbajnokságot felvezető sorozat.

Az Ausztráliába két hete megérkezett játékosok egy részének pénteken telt le a 14 napos kötelező karantén, a legjobbak közül pedig többen is azonnal pályára léptek egy adelaide-i bemutatón, 4000, maszk nélküli szurkoló előtt.



"Az, hogy nézők előtt játszhattunk és játszhatunk majd az Australian Openen is, nekem nagyon sokat segít, nagyon várom már" - mondta a Dominic Thiem elleni, nyertes találkozó után a korábbi világelső, húszszoros Grand Slam-győztes spanyol Rafael Nadal.



A világelső szerb Novak Djokovic a tervezett kettő helyett csak egy szettet játszott az olasz Jannik Sinnerrel, mivel vízhólyaggal kezelték a jobb kezét.



"Elnézést kérek, hogy nem tudtam ott lenni a mérkőzés kezdetétől, de ápolásra volt szükségem. Nagyon szerettem volna pályára lépni, a karrierem során már megtanultam vízhólyagos tenyérrel is játszani, mert ez sűrűn megesik" - mondta kisebb problémájáról a szerb világsztár, aki a karantén végét azzal ünnepelte, hogy mezítláb sétált a hotel kertjében a füvön.



"Valami olyat akartam csinálni, amire előtte nem volt lehetőségem" - fogalmazott.



Djokovic helyett honfitársa, Filip Krajinovic játszotta le és nyerte meg 6:3-ra az első játszmát a tehetséges olasz játékossal szemben.



A nőknél Serena Williams döntő rövidítésben múlta felül a US Open-címvédő Oszaka Naomit. Az amerikai teniszező, aki rekordbeállítást jelentő 24. GS-diadalára hajt majd Melbourne-ben, a mérkőzés előtt állatkertben volt a kislányával.



"Hálás vagyok, hogy vége a bezártságnak, mert nehéz egy hároméves gyerekkel egy szobában lenni ilyen hosszú ideig, főleg az edzések után" - mondta Williams, hozzátéve, hogy ennek ellenére sem cserélné el semmire a lányával töltött órákat.



A jelenlegi női világelső, a hazai kedvenc Ashleigh Barty a korábbi ranglistavezető román Simona Haleppel csapott össze és szenvedett ugyancsak szupertiebreakben vereséget Adelaide-ben. Az ausztrál játékos 11 hónap után először lépett pályára, ugyanis az őszi tornákra, így a US Openre és a Roland Garrosra sem utazott el. Utóbbin címvédőként indult volna.



A teniszezők vasárnaptól már Melbourne-ben készülnek az Australian Openre, a férfiaknak és a nőknek is három felvezető tornát rendeznek.



Az év első Grand Slam-viadalán három magyar, Balázs Attila, Fucsovics Márton és a párosban címvédő Babos Tímea szerepel a főtáblán. Közülük Fucsovics a Murray River Open nevű tornán indul, míg Babos a Gippsland Trophy elnevezésű versenyen szerepel, de Balázs Attila is pályára lép a felvezető tornák egyikén. Babosnak már az első fordulós ellenfele is megvan, a rangsorban 56. román Patricia Maria Tiggel találkozik.

