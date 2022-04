A teniszező Jo-Wilfried Tsonga a Roland Garros után befejezi pályafutását.

A 36 éves francia játékos szerdán jelentette be, hogy sérülései miatt felhagy az élsporttal.

"Rengeteg nagyszerű pillanatot éltem át, sok örömön osztoztam a közönséggel, remélem, még egyszer utoljára el tudok kápráztatni mindenkit" - írta Twitteren a teniszező, aki tavaly mindössze egy mérkőzést tudott nyerni, és szinte folyamatosan hátsérüléssel bajlódott.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros

It is with great emotion that I announce today my decision to stop my career at the next French Openhttps://t.co/yCmP3wch3o