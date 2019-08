Őőő, biztos ez, Boris?

Túl fiatalnak nézték, így nem vehetett sört New Yorkban a hatszoros Grand Slam-bajnok Boris Becker, aki tévés szakértőként dolgozik az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Az 51 éves német sztár elmondása szerint vasárnap betért egy szupermarketbe néhány sört vásárolni, de az eladó közölte, hogy csak akkor kaphatja meg az italt, ha igazolja, hogy elmúlt 21 éves. Mivel nem volt nála semmilyen személyi okmány, a volt világelső végül sör nélkül jött ki az üzletből.

Guys, I went into supermarket yesterday and wanted to buy couple of beers ...woman at the counter asked me for ID...told her my age ( 51) ,she said I look younger and refused me the purchase since I had no ID...take that as a compliment #NYC