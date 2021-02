A női teniszezők világranglistáján első ausztrál Ashleigh Barty sérülésre hivatkozva lemondta a részvételt a jövő héten sorra kerülő dohai WTA-tornán.

Barty közleményben kifejtette: combsérülése már a szerdai mérkőzésén is zavarta, amelyen végül meglepetésre vereséget szenvedett. Hozzátette: néhány hétre szüksége van, hogy rendbe jöjjön, és reményei szerint Miamiban már újra pályára léphet. Utóbbi helyen egy hónap múlva rendeznek WTA-viadalt.



Barty szerdán az 565 ezer dollár (168 millió forint) összdíjazású, adelaide-i keménypályás torna első kiemeltjeként a nyolcaddöntőben 6:3, 6:4-re alulmaradt a világranglistán 37. amerikai Danielle Rose Collinsszal szemben.



Korábban már a volt világelső - jelenleg 3. - román Simona Halep, valamint az US Open 2019-es győztese, a kanadai Bianca Andreescu is lemondta a részvételt a dohai viadalon.

Borítókép: Mark Brake/Getty Images