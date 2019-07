Balázs Attila nem számított rá, hogy Umagban a selejtezőből indulva a döntőig jut a salakpályás férfi tenisztornán, de miután jó formában játszott az elmúlt hetekben, meglátása szerint benne volt a levegőben a bravúr. Pályafutása első ATP-fináléját követően Balázs Attila a magyar szövetségnek elmondta: úgy ment fel a pályára vasárnap a végül a 7:5, 7:5-re elvesztett fináléban, hogy "nagyon akarja a győzelmet". Bár kissé csalódott a vereség miatt, még sincs elkeseredve, mert ellenfele, a negyedik helyen kiemelt és másodszor ATP-döntős szerb Dusan Lajovic "iszonyat komoly teniszt játszott".

"Bennem meg ugye volt már hat meccs. Hogyha egy kicsit több energiám van, akkor talán megcsinálom az első szettet, amelyben ugye 5-3-ra vezettem, és akkor minden másképp van. Ilyen fáradtan, egy ilyen Lajovic ellen is volt esélyem" - nyilatkozta. Hozzátette: a fináléban próbált felszabadultan játszani, úgy, hogy nincs semmi veszítenivalója, és ennek szellemében kihozni magából a maximumot.

"Úgy érzem, hogy ez sikerült, és majdnem elég volt egy győzelemhez. Sajnos, most hajszállal alulmaradtam" - mondta.

A legfrissebb világranglistán 66 helyet javítva a karriercsúcsot jelentő 141. Balázs Attila kiemelte: nem számított rá, hogy döntős lesz az 524 ezer euró (168 millió forint) összdíjazású tornán, de mégis "benne volt a levegőben". "Éreztem, hogy hétről hétre jobban megy a játék, közben pedig jó játékosokat tudtam megverni. Igaz, nem zsinórban, mint most. Megérdemeltük, hogy most végre kijött a lépés" - nyilatkozta a 30 éves Balázs Attila.

fotó: Michael Regan/Getty Images