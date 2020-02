Babos Tímea három szettben legyőzte az orosz Kamilla Rahimovát a Szentpéterváron zajló 783 ezer dollár (242 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában, szombaton.

A világranglista 98. helyén álló magyar játékos - aki párosban idén is megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot - három vereség után tudott ismét nyerni egyesben.



Babosnak 2 óra 20 percre volt szüksége Rahimova (178.) legyőzéséhez, és a selejtező második fordulójában is orosz ellenfele lesz, ugyanis vagy Jekatyerina Szalimovával, vagy Ljudmila Szamszonovával találkozik. Amennyiben azt a találkozót is megnyeri, a főtáblára jut.

Eredmény, selejtező, 1. forduló:



Babos Tímea (5.)-Kamilla Rahimova (orosz) 3:6, 6:4, 7:6 (7-5)

