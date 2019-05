A szerencsés vesztesként a főtáblára került Babos Tímea nem panaszkodhatott a sorsolására, de a francia nyílt teniszbajnokság 3. napján nem bírt a fiatal ausztrál Priscilla Honnal, 3:6, 6:2, 6:1-re kikapott.

Babos Tímeának az idei Roland Garros sorozatban a 20. egyéni Grand Slam főtáblája, összességében a 27. fellépése. Az Open-érában ezzel a 2. helyen áll, Temesvári Andrea mögött, aki 37 GS-en indult. A megnyert mérkőzések tekintetében egyelőre Szávay Ági (18) és Mandula Petra (18) is megelőzi a magyarok közül Babos Tímeát (10), ráadásul a jelen legjobb magyarja a Roland Garroson csak egyszer jutott túl az első fordulón (2016-ban.) Legutóbb 2014-ben kellett selejtezőt játszania Párizsban, akkor is kikapott a feljutásért, de nem lett szerencsés vesztes, mint most. Megérdemelt már ennyi szerencsét, mert többször kapott nagyon nehéz sorsolást Grand Slameken.

Babos Tímea a 3. mérkőzést játszotta kedden, a 9-es pályán, így előtte azért jutott idő másra is. Az ellenfeléről annyit azért érdemes elmondani előzetesen, hogy eddig csak az Australian Openen indult kétszer, de még nem nyert meccset, Párizsban újonc. A 21 éves Priscilla Hon 2019-ben 6 mérkőzést játszott a WTA Touron, egyetlen győzelemmel. A világranglistán 132. jelenleg, a tenisznagyhatalmak közötti együttműködésnek köszönheti, hogy szabadkártyát kapott a Roland Garrosra. A magyar szurkolók láthatták őt a budapesti WTA-versenyen, februárban (az első fordulóban búcsúzott.)

Az elmúlt években tapasztalt biztonsági intézkedések óta nehezen tudtam elképzelni, hogy lehet még fokozni a szigoron. Többszörös körgyűrű védi a Roland Garrost, az ellenőrzési pontokon a személyi motozástól a csomagok tüzetes átvizsgálásáig mindent alkalmaznak a biztonság érdekében. Természetesen így valamivel lassabb a bejutás, de nem találkoztam még elégedetlenkedő szurkolóval. Érdekesség, hogy a játékosok hiába érkeznek egy teljesen elzárt területre, nekik is át kell esniük a vizsgálaton, nincs kivétel.

Kedden koradélután váratlanul biztonságiak zártak le egy területet a Muskétások terén, ami egyébként is az egyik legzsúfoltabb terület. Eleinte nem lehetett tudni, hogy érkezik, átmegy egy fontos személy, vagy más oka van a blokknak. Néhány perc után az információs pult mögött dolgozókat is elküldték, akkor már lehetett sejteni, hogy más oka van a feszültségnek. Meg is jelent két speciális mellényt viselő egyenruhás egy bombakereső kutyával. A képzett németjuhásszal megszagoltattak két elhagyott, gyanús csomagot, majd mindenki megkönnyebbülésére feloldották a zárást, az élet visszatért a megszokott mederbe, hömpölygött tovább a tömeg szabadon.

Fotó: sport365.hu

A mondás szerint az áprilisi időjárás a szeszélyes, de amit a május produkál Párizsban az idén, az minden képzeletet felülmúló. Az egyik pillanatban még rád olvad a ruha, de amint eltakarja egy felhő a napot, már fázol. Az egyik pillanatban még kék az ég, majd hirtelen elsötétül és trópusi jégeső elől keresel menedéket. Ennek megfelelően Babos Tímea mérkőzése esőben kezdődött, a magyar hosszú ujjú felsőben lépett pályára, de az első játszma közepén már ujjatlanban adogatott, kisütött a nap. Érdekesen, bíztatóan alakult a nyitó szett: Babos Tímea 2:1 után brékelt és attól sem jött zavarba, hogy az ausztrál 3:3-nál utolérte. A legjobban működő fegyvere az első szervája volt, de az alapvonalról is viszonylag stabilan teniszezett, jól variálta a játékot. A játszma kulcsa a 8. játék lett, amikor Babos Tímea az ötödik fogadóelőnyét értékesítve másodszor is brékelőnybe került. Az ausztrál többször hibázott tenyeressel, de időnként bátran meghúzta az egyenest mindkét oldalról, amire a magyarnak nem volt válasza. A játszmáért szerválva Babos Tímea nem adott esélyt Honnak. Rosszul indult a 2. szett, ezúttal az ausztrál nyert gémet fogadóként, mert Babos Tímea semmire bukta el a szerváját. A 0:3 után még fogadóelőnyig sem jutott a magyar, sőt, Honnak háromszor volt labdája az 5:1-hez. Ezt a kritikus helyzetet még megoldotta a magyar, de 2:5-nél, a szettben maradásért szerválva kettőshibát ütött 15:30-nál, majd az ausztrál az első játszmalabdájánál nyerő tenyerest ritörnözött. Jöhetett a döntő felvonás. A napot megint eltakarták a fekete felhők, Babos Tímea vissza is vette a felsőjét, de ekkor már 4:1-re vezetett az ellenfél. Hiába jutott a magyar előbb fogadóelőnyhöz, nem jött össze a brék, a 2:1 helyett gyorsan 1:4 lett és az ausztrál egyre jobban, bátrabban, agresszívabban teniszezett. Egy ki nem kényszerített hiba a fonákkal azt jelentette, hogy 5:1-nél Priscilla Hon a 64 közé kerülésért adogathatott. Bár ilyenre még nem akadt példa az eddigi pályafutása során nem remegett meg és 1 óra 42 perc alatt 3:6, 6:2, 6:1-re megnyerte a meccset. Babos Tímea a párosban folytathatja.

Eredmény:

női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Priscilla Hon (ausztrál)-Babos Tímea 3:6, 6:2, 6:1