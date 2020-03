A koronavírus-járvány miatt továbbra is világszerte - így Magyarországon is - halasztják vagy törlik a különböző sporteseményeket.

A magyar teniszező, Babos Tímea is úgy döntött, hogy segít a koronavírus-járvány ellen küzdőknek. A klasszis sportoló 1.5 millió forintot ajánlott fel a Soproni Erzsébet Kórház dolgozóinak.

"Nagyon nehéz helyzetben van a világ és így az otthonunk is. Emberfeletti munkát végeznek a kórházi dolgozók (is) világszerte. Szeretnék én is segíteni valahogy, így azonnali segítségként első körben szeretnék felajánlani 1.5 millió forintot a Soproni Erzsébet Kórház dolgozóinak" - írta közösségi oldalán Babos Tímea.

Borítókép: Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images