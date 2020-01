Helyszíni tudósítónk jelenti az Australian Openről.

Babos Tímea azok után nyilatkozott, hogy párosban megverték ellenfelüket a Barty Gösling kettőst.

" Még 4-0-nál is 40-15-re álltak ellenünk az első játszmában"



Közel volt a játék, messze is, de elkezdtünk pontról pontra játszani. Ahogy elkezdtünk feljönni, érezték a nyomást. A második szettben már mi voltunk előnyben, 3-1-nél brékelni a dupla brékhez.



"Én azt hiszem megérdemelten nyertünk"



"Nem volt gyenge az ellenfél, azt hiszem nagyon jól játszottam. Pláne úgy, hogy látom, hogy Swiatek 16-ben van."



"Felkészültnek érzem magam."

"Nem vagyok azon meglepődve, hogy Swiatek a további két meccsén játszmát sem veszített, mert kiváló formában van." - Méltatta azt az ellenfelét aki egyesben búcsúztatta Babos Tímeát, a lengyel Swiateket.



"Én azt mondtam, ez a csaj TOP 10-es lesz, csak azért nem kiemelt, mert a US Open óta sérült volt."



"Annyira jól teniszezik mindenki, hogy igazából bármi lehet."



"Ma az első szettet logika alapján nem nekünk kellett volna megnyerni. "



"Minden pontnak nagyon tudunk örülni. Ez a mentalitás a kulcsa a sikereinknek." - említette arra a kérdésre, hogy hogyan működik a játék Kristina Mladenoviccal.



Amikor messzire jutunk, akkor mindig a második körünk a legnehezebb.



Most is azért vagyunk itt, hogy minél messzebb jussunk.



Borítókép: Facebook.com/ Babos Tímea