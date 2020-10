A US Openen történt kizárás miatt különleges sikernek tartja Babos Tímea, hogy játékostársával, a francia Kristina Mladenoviccsal vasárnap megvédték címüket a francia nyílt teniszbajnokság páros versenyében.

"Nagyon boldog vagyok, hogy miénk lett a trófea egy ilyen US Open után. Valamilyen szinten ez egy igazán különleges siker, igaz, mindig azt mondom az újabb diadal után, hogy különleges, de a mostani különbözik az eddigiektől" - idézte a magyar játékost a finálét követő sajtótájékoztató után a honlapja.



"Picit furcsa érzéseink vannak. Nehezen tudnám elmagyarázni, de egyfajta megkönnyebbülést érzek. Mindig őszinte vagyok: hosszú idő óta ez volt a legrosszabb teljesítményünk. Most kell majd egy kis idő, hogy felfogjuk, mi is történt velünk" - tette hozzá Babos Tímea.



(Kép: Julian Finney/Getty Images)



Babosékat azért zárták az Egyesült Államokban, mert Mladenovic kapcsolatba került a koronavírussal megfertőződött Benoit Paire-rel.



A francia teniszező megjegyezte, hogy a New Yorkban történték miatt rendkívül nehéz volt felkészülnie a Roland Garrosra.



"Ritkán fordul elő, hogy fizikailag és mentálisan is ilyen kimerült legyek, főleg egy Grand Slam-döntőben. Ma Timi játszott döntő szerepet a győzelmünkben. Az előző mérkőzéseinken, az elmúlt két hétben mindent kiadtam magamból. Különösen akkor, amikor francia vagy, és ha annyira szeretsz a Roland Garroson játszani, mint én. Amikor olyan dolog történik veled két héttel a verseny előtt, mint velem" - mondta Mladenovic.



(Kép: Shaun Botterill/Getty Images)



Hozzátette, mindent megtett annak érekében, hogy jó párostársa legyen Babosnak.



"Megérdemeltük a jó eredményt a US Openen történtek után. Ahogyan Timi is mondta, mindig különleges érzés, ha trófeát emelhetünk a magasba, viszont most le sem tudom írni, milyen megkönnyebbülést és büszkeséget jelent" - fűzte hozzá.



(Kép: Julian Finney/Getty Images)

Borítókép: Julian Finney/Getty Images