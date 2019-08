Babos Tímea második mérkőzését is megnyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében, így már csak egy győzelemre van a főtáblás szerepléstől.

A világranglistán 112. soproni játékosra pénteken a spanyol Lara Arruabarrena Vecino (157.) várt, akitől az eddigi négy találkozójukon kikapott - igaz, azokat salakon vagy füvön vívták. Legutóbb a 27 éves rivális idén áprilisban verte meg őt Bogotában 6:7, 6:4, 6:1-re.

Az ötödik csata első kilenc gémje mindkét oldalon csak hárított bréklabdákat hozott, aztán a 19. kiemelt Babos 5:4-nél három újabb bréklabdához jutott - melyek már egyben szettlabdák is voltak -, és az elsőt értékesítve játszmaelőnybe került. A folytatásban 1:1 után a magyar teniszező sorozatban négy játékot söpört be, majd némi nehézségek árán kiszerválta a meccset, amely 1 óra 18 percig tartott. Babos a főtábláért a 11. helyen rangsorolt, hazai közönség előtt szereplő Varvara Lepchenkóval (118.) csap össze a kvalifikáció zárófordulójában.

Stollár Fanny hétfőn, Bondár Anna pedig kedden búcsúzott a selejtezőben a US Openen, melynek főtábláján magyarként egyedül Fucsovics Márton indul alanyi jogon.



Nagyon közel Babos Tímea a főtáblához.

Eredmény, selejtező, 2. forduló:







Babos Tímea (19.)-Lara Arruabarrena Vecino (spanyol) 6:4, 6:1