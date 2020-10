A világbajnok Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős a második mérkőzést is megnyerte, ezzel nyolcaddöntőbe jutott a francia nyílt teniszbajnokságon.

A magyar, francia duó - amely a nyitókörben szerdán simán győzött az Anna Kalinszkaja, Julija Putyinceva orosz, kazah páros ellen - a második fordulóban, három játszmában múlta felül a Kaitlyn Christian, Giuliana Olmos amerikai, mexikói kettős a 32 között.



A második helyen kiemelt Babosék - akik közösen diadalmaskodtak az elmúlt két évben a világbajnokságon - rosszul kezdtek, 23 perc alatt szetthátrányba kerültek úgy, hogy az első két adogatójátékukat nem tudták hozni, és 2:5-nél is elvesztették szervagémjüket.



A másodikban viszont mindjárt sikerült javítaniuk, és az elvett gém elég is volt ahhoz, hogy a játszma 39 perces küzdelemben az övék legyen. Hasonlóan indult a harmadik szakasz is, de 2:0 után az ellenfél egyenlített. Onnantól viszont csak Babos és Mladenovic nyert gémet. Ez a játszma 44 percig tartott.



A magyar, francia kettős legközelebb az Andreea Mitu, Patricia Maria Tig román párossal csap össze.

Borítókép: Julian Finney/Getty Images