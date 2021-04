Előbb az edzőjét, majd állandó párospartnerét vesztette el Babos Timi, aki aztán még a koronavírust is elkapta, de pozitívan és nagy győzni akarással néz a salakszezon elé. Babos Timi hazatért Magyarországra. A charlestowni versenyt félbeszakító koronavírus-fertőzést, majd az azt követő kötelező karantén után Timi végre a családjával és a barátaival lehet, sőt a napokban óvatosan már az edzéseket is elkezdte.

“A negatív tesztem után kezdtem el visszaszoktatni a szervezetemet a mozgásra, de egyelőre konditerem és futás van a programban, de az izmaim sokkal fáradékonyabbak, mint korábban. Kell még egy kis idő, mire teljes erőbedobással teniszezhetek, az biztos” - mondta a MOL Csapatnak Timi.

2021 NEM ALAKUL A LEGJOBBAN



A mögöttünk hagyott évet mindenki átkozta, de egyelőre 2021 sem alakul valami jól Timinek. Előbb jött az Australian Openen Kiki Mladenovic visszalépése, majd állandó párostársa után edzőjét, Thomas Drouet-t is elveszítette a soproni klasszis, akit a salakszezon legelején még a koronavírus is utolért.



“A január-február kiválóan sikerült, szóval nem indult rosszul az év. Jól játszottam, jöttek az eredmények is, és úgy tűnt, minden rendben. Csakhogy aztán újra előbukkantak azok a dolgok, amik egyszer már komoly gondokat okoztak köztem és Thomas között. Amikor újrakezdtük a közös munkát, azt gondoltam, ezeket már tudjuk kezelni, de sajnos tévedtem.”

“Nem vagyok gép, és bevallom, eléggé megviselt a szakítás Thomasszal. Sajnos olyan vagyok, hogy mindent csak teljes erőből szeretek csinálni, és ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretném, azt mindig kudarcnak élem meg. Pedig a magánéletem rendben van, és a játék is jól ment, mégis megviselt a dolog.”

Timi nem maradt sokáig segítség nélkül, állandó edzőpartnere, Nagy Péter utazott el vele az Egyesült Államokba is, és kettőjük együttműködése kimondottan jól működik.

NEM KELL MÁR SZTÁREDZŐ



Timi legutóbbi két edzője egyaránt sztárnak volt mondható saját szakmájában, Michael Joyce és Thomas Drouet is kiváló szakemberek, de valójában mennyi szüksége van egy sokszoros vb- és Grand Slam-győztesnek egy sztáredzőre?



“Engem is foglalkoztatott ez a kérdés” - kezdte nevetve Timi.

“Olyan edzőkkel dolgozhattam, akik abszolút a szakma csúcsát képviselik, és mindenkitől sokat tanultam. De eljutottam arra a pontra, ahol már úgy érzem, fontosabb, hogy nyugodt, támogató közegben végezhessem a dolgomat.”

“Nem mintha Péter szakmailag ne lenne kiemelkedő szakember, de most számomra fontosabb, hogy nagyon jól megértjük magunkat, harmonikus munkakapcsolat alakult ki, és az, hogy egy hozzám hasonló személyiségű edzővel dolgozhatok, most többet segít nekem, mintha a világ legnagyobb tenisztudora lenne az edzőm” - szögezte le Timi, aki tizenegy éve versenyez a Touron, és minden szempontból a rutinos játékosok közé tartozik.

“Egyelőre július végéig állapodtunk meg, de ha minden jól alakul, lehet ebből egy hosszabb távú együttműködés is. Kölcsönösen tiszteljük és megértjük egymást, ráadásul a munkamorálunk is hasonló, Peti is ugyanolyan fanatikusan imádja a teniszt, mint én.”

CSALÓDOTT MLADENOVICBAN, DE BARÁTNŐK MARADTAK



Az edzőkérdésnél is fontosabb a MOL Csapat klasszisa számára a páros, márpedig állandó párja, Kristina Mladenovic teljesen váratlanul, alig néhány nappal az Australian Open kezdete előtt közölte Timivel, hogy az egyesre kíván koncentrálni, ezért visszalép a versenytől, ahol címvédőként állhattak volna rajthoz.

“Nincs ezen mit szépíteni, cserben hagyott ”- sóhajtott nagyot Timi.



“Könnyebben megértettem volna az álláspontját, ha úgy kommunikál velem, ahogy barátok között szokás, ám ez sajnos nem így történt. Játékosként tudom, hogy mit és miért tesz, ez egy profi sportág, és az embernek joga van meghozni ezeket a döntéseket. Természetesen szurkolok neki, hogy valóra váltsa az álmait, de barátként azért csalódott is vagyok, mert ezt másképp is lehetett volna intézni.”

“Nincs szó arról, hogy megutáltuk volna egymást. Nyilván volt már jobb is a kapcsolatunk, de annak mindenképpen örülök, hogy barátként tudtunk kijönni ebből a helyzetből. Az idő sok mindenre választ ad” - mondta sejtelmesen Timi.



Babos Tímea és új párja.

Fotó: Francois Nel/Getty Images

A MOL Csapat klasszisa azóta az orosz Veronika Kugyermetovával játszik, és az első tapasztalatai abszolút kedvezőek. “Madrid sajnos kimarad, de Rómában és a Roland Garroson biztosan együtt fogunk játszani. Kedvelem Verót, nagyon kedves, intelligens lány, és pont olyan céltudatos, amilyen én vagyok.”

“De nem azért játszom vele, mert aranyos lány, hanem azért, mert kiváló teniszező. Bár nem áll rosszul a páros ranglistán sem, ő azért elsősorban egyéni játékos, sokat kell még tanulnia a párosról, de akar fejlődni, és ez nagyon fontos. Hogy mennyire egészíti ki a játékunk egymást, azt egyelőre nehéz megmondani, majd ha több torna lesz mögöttünk, meglátjuk.”



“Az mindenesetre biztató, hogy több komoly párost is le tudtunk győzni, és egyből működött közöttünk a kémia. Idén egyébként elég furcsa a párosok helyzete, ahogy az ember a pletykákat figyeli, sok páros nem áll össze az idei szezonban, ami még úgy is lehetőséget ad nekünk, hogy mi sem vagyunk éppen összeszokott páros.”

Hogy mennyi az esély a címvédésre a Roland Garroson?



"Esélytelennek semmiképpen nem mondhatom magunkat, hiszen bárkivel álltam is rajthoz, mindenkivel jól szerepeltem, döntőket játszottam, trófeákat nyertem. Biztosan csak annyit mondhatok, hogy mindent meg fogunk tenni a győzelemért” - tette hozzá Timi.

Borítókép: Zhe Ji/Getty Images

Forrás: molcsapat.hu