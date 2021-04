Az orosz teniszezőt, Alla Kudrjavcevát megrendítették azok a negatív kommentek, amik a közösségi médiában ömlöttek felé a testét illetően.



A párosban tízszeres WTA-győztes játékos 2018-ban adott életét kisfiának, azóta pedig azon dolgozik, hogy visszanyerje régi formáját, és legjobbját nyújthassa a pályán. Nincs azonban könnyű dolga. Nem elég, hogy még nem nyerte vissza szülés előtti alakját, emiatt folyamatosan a kommentelők kereszttüzébe kerül.



Úgy tűnik utóbbival kapcsolatban most telt be a pohár a 33 éves játékosnál. Kudrjavceva nemrég közösségi oldalán osztotta meg a fogyásával kapcsolatos gondolatait és a kritikákra is reagált. A teniszező kijelentette, hogy nincs szüksége tanácsokra, hiszen tisztában van vele, hogy nem tökéletes az alakja, és kifejtette azt is, a sok körülötte lévő „tökéletes” ember további frusztrációt jelent számára.

1/2 Added to the usual name calling and career advice (to quit) are the painful body shaming messages from our ever “admirable” disappointed gamblers. Trust me guys, I am painfully aware I am a lot bigger than I used be.And it is extremely hard to be surrounded by perfectly fit — Alla Kudryavtseva (@AllaK11) April 13, 2021



"Bízzatok bennem srácok! Fájdalmas, de tisztában vagyok azzal, hogy sokkal nagyobb a testem, mint régen. Ezen kívül nagyon nehéz beilleszkednem a huszonévesek és a „fitmamák” közé. A terhességem alatt sokat híztam, és azért küzdök, hogy leadjam ezeket a plusz kilókat.” – fejtette ki.

2/2 20 year olds and a bunch of mamas that look fitter than ever... I gained a lot of weight during pregnancy and I’m struggling to shed those pounds. I’m trying, I’m working and I’m back on the tennis court... So f*** y** and leave me alone. pic.twitter.com/JGHmQ4ORTW — Alla Kudryavtseva (@AllaK11) April 13, 2021



„Próbálkozom, dolgozom és visszatértem a teniszpályára. Tehát b*sszátok meg és hagyjatok békén” – nyomatékosította mondanivalóját.

Borítókép: Matthew Hazlett/Getty Images

Forrás: rt.com