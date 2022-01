A női világelső Ashleigh Barty bejutott a 16 közé az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A hazai közönség előtt szereplő játékos - aki 44 év után az első ausztrál győztes lehet - 1 óra 1 perc alatt tudta le harmadik körös meccsén pénteken az olasz Camila Giorgi ellen.



A nyolcaddöntőben végül elmaradt a "szuperösszecsapás", mivel a címvédő japán Oszaka Naomi három játszmában kikapott az amerikai Amanda Anisimovától, így utóbbi lesz Barty ellenfele a 16 között.

