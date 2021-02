A múlt heti ATP Kupán győztes orosz csapat két sztárja, Danyiil Medvegyev és Andrej Rubljov is sikerrel vette szombaton a harmadik fordulót a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokságon, így férfi egyesben már három orosz játékos van ott a legjobb 16 között.

Korábban a selejtezőből indult Aszlan Karacev verekedte be magát a nyolcaddöntőbe. A profi éra történetében először fordult elő, hogy egy Grand Slam-tornán három orosz férfijátékos is túlélje a harmadik kört. A negyedik orosz, Karen Hacsanov bejutását azonban az olasz Matteo Berrettini megakadályozta, miután három, egyformán rövidítésben eldőlt játszmában legyőzte őt.



A nőknél három kiemelt számára is véget ért a torna szombaton: a kazah Julija Putyinceva az esélyesek között számon tartott Jelina Szvitolinától kapott ki két sima játszmában, a cseh Karolina Pliskova (6.) és a svájci Belinda Bencic (11.) kiesése ugyanakkor meglepetés. Előbbi honfitársától, Karolina Muchovától szenvedett kétjátszmás vereséget, utóbbit pedig a belga Elise Mertens (18.) búcsúztatta.



Szvitolina búcsúztatta az egyik kiemelt játékost.



Fotó: Cameron Spencer/Getty Images



A titkos esélyesként kezelt észt Kaia Kanepi is kiesett azok után, hogy az előző fordulóban megverte a címvédő amerikai Sofia Kenint. Őt a horvát Donna Vekic állította meg nagy csatát hozó, 2 óra 38 perces mérkőzésen.

A világelső Ashleigh Barty két sima szettben nyert az orosz Jekatyerina Alekszandrova ellen. A hazai játékos az amerikai Shelby Rogersszel találkozik majd a következő körben.



Eredmények, 3. forduló (a 16 közé jutásért):



férfiak:

Berrettini (olasz, 9.)-Hacsanov (orosz, 19.) 7:6 (7-1), 7:6 (7-5), 7:6 (7-5)

Medvegyev (orosz, 4.)-Krajinovic (szerb, 28.) 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0

Cicipasz (görög, 5.)-Ymer (svéd) 6:4, 6:1, 6:1

Rubljov (orosz, 7.)-Lopez (spanyol) 7:5, 6:2, 6:3

Ruud (norvég, 24.)-Albot (moldovai) 6:1, 5:7, 6:4, 6:4

McDonald (amerikai)-Harris (dél-afrikai) 7:6 (9-7), 6:1, 6:4

nők:

Barty (ausztrál, 1.)-Alekszandrova (orosz, 29.) 6:2, 6:4

Rogers (amerikai)-Kontaveit (észt, 21.) 6:4, 6:3

Szvitolina (ukrán, 5.)-Putyinceva (kazah, 26.) 6:4, 6:0

Muchova (cseh, 25.)-Ka. Pliskova (cseh, 6.) 7:5, 7:5

Mertens (belgium, 18.)-Bencic (svájci, 11.) 6:2, 6:1

Brady (amerikai, 22.)-Juvan (szlovén) 6:1, 6:3

Vekic (horvát, 28.)-Kanepi (észt) 5:7, 7:6 (7-2), 6:4

Pegula (amerikai)-Mladenovic (francia) 6:2, 6:1



Borítókép: Quinn Rooney/Getty Images