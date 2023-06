Matteo Berrettini címvédőként érkezett a Stuttgarti füves pályás ATP-tornára, ám meglepetésre rögtön az első körben búcsúzott, méghozzá nagyon simán.



Az olasz teniszező a két hónappal ezelőtti monte carlói visszalépése óta első komolyabb versenyén indult, az azonban jól látszott, hogy a topformáját még közel sem sikerült visszaszereznie.

Berrettini honfitársától, Lorenzo Sonegótól mindössze 71 perc alatt, 6-1, 6-2-re kapott ki. A mérkőzésen nem találta a saját tempóját, négyszer brékelt ellenfele, neki azonban a hat lehetőségéből egyet sem sikerült kihasználnia.

Nem csoda hát, hogy címvédőként jobb teljesítményre számított magától, ezért a pályát könnyek közt hagyta el az összecsapást követően.

Matteo Berrettini left the court in tears today after his loss to Lorenzo Sonego in Stuttgart



This was his first match back in 2 months



The crowd applauded him as he left the court & tried to lift his spirits in whatever way they could



pic.twitter.com/CuQ0dmGOMe