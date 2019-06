Ez az álommérkőzés a párizsi salakon lehet, hogy soha többé nem jön létre.

Ma történelmi meccs következik. Ráadásul most az időjárásban is bízhatunk, nem jósolnak esőt.

Jöjjön a hangolás és egy elemzés az év egyik legfontosabb teniszmérkőzésére.

Régóta riválisok, de nem csak ellenfelek, barátok is

A Tennis to Eternity oldal egy elemzéssel készül a Roland Garros legjobban várt mérkőzésére.

A bejegyzést változtatás nélkül közöljük.

Még egyszer, utoljára a Chatrier színpadán?

Tegnap délután kiderült, hogy a Roland Garros egyik elődöntőjét a két legenda, Rafael Nadal és Roger Federer fogja játszani. Ha a puszta számokat nézzük, az alábbi adatok olvashatóak ki: Ez lesz a két játékos 39. találkozása, eddig 23-at nyert Nadal, 15-öt Federer, ha pedig megnézzük, hogy az utolsó 6 párharcukat (bár egyre a spanyol nem állt ki) mind Federer nyerte, akkor még azt is láthatnánk, hogy a svájci az esélyese az összecsapásnak. Azonban ez messze nincs így, ugyanis, ha még tovább nézzük az adatokat, akkor egy dolog biztosan kitűnik kettejük közös múltjából: Rafael Nadal salakon nem tűrt soha ellentmondást Federerrel szemben. 15, ezen a borításon lejátszott korábbi meccsükből 13-at a salakkirály nyert meg, a 20x Grand Slam győztes utoljára 2009-ben verte Nadalt salakon.

Akkor mégis miért várjuk ezt a látszólag simának ígérkező meccset? Két ok miatt: Az egyik, hogy a két titán most már lassan 15 éve íródó története és legendája, másrészt az abszolút ismeretlen miatt.

Rafael Nadal és Roger Federer a tenisz a XXI. században. Djokovic is persze a legnagyobb legendák között van már most, de a két ikon rivalizálását tartják a tenisz csúcsának. Amikor a mallorcai matador és a bázeli művész összecsap, akkor nemcsak két legenda, hanem két teljesen különböző játék találkozik egymással. Az egyik oldalon a nyers erő, a mindent legyőző akarat és az önmagát sem kímélő harcos áll, a másikon pedig az elegancia, a finomság, a tenisz tankönyvéből kilépő makulátlan játékos. Ez a két játék, amikor összecsap, a tüzes nyers erő és a jéghideg profizmus és elegancia, akkor látjuk a teniszben azt, ami nemrég az HBO-n befejeződött: A tűz és a jég dalát. Elvek, játékfelfogások, eszmék csatája ez, amit nem lehet semlegesen nézni, mert minden nézőt képvisel, és így mindenki oldalt választ, vagy ha nem is, az biztos, hogy egyiknek minimum szurkol.

Tovább fokozza az izgalmakat, hogy bár a két játékos már számtalan meccset lejátszott egymással, ez mégis egy teljesen új, talán mindentől különböző meccs lehet. Roger Federer bár már 5 alkalommal is kikapott a Roland Garros salakján, és Rafael Nadal bomba formában van, mégis talán most van a legnagyobb esélye első találkozásuk óta a francia Grand Slamen. Ennek oka pedig nem más, minthogy ez a Roger Federer már egy másik teniszező, mint utolsó salakos találkozásuknál. Egy sokkal agresszívabb, jobb fonákkal rendelkező teniszező, aki már nem az ellenfél játékával akarja megnyerni a meccset, hanem a saját ritmusát és stílusát próbálja ráerőltetni a pálya másik oldalán lévő játékosra.

Ennek a meccsnek a legnagyobb kérdését kétféleképpen lehet feltenni: Rá tudja-e erőltetni az akaratát Federer Nadalra? Vagy ha másik szemszögből nézzük: Nadal hagyja-e a svájci játékát játszani? A meccs kimenetele a kérdés válaszától fog függeni.

Ugyanis amikor Federer bebizonyította a torna folyamán, hogy nem csak a világ egyik legjobb játékosa még mindig, hanem a világ egyik legjobb salakjátékosa is, addig Rafa Nadal megmutatta, hogy ezen a borításon még mindig ő az, akit meg KELL verni, ha Garrost akar nyerni az illető. A spanyol salakszezonja bár nem indult annyira jól, mint a korábbi években, de a Francia Nyílt Teniszbajnokságra ismét a legjobb, legagresszívabb játékát kapta elő. Ellentmondást nem tűrően gázolt át a mezőnyön, egyedül Goffin tudott valamiféle ellenállást kifejteni.

Mindent összegezve, egy ismert párharc új oldalát nézhetjük meg most. Két legenda találkozása, két jó barát párharca, és nekünk nincs más dolgunk, mint leülni a TV elé, és élvezni a tenisz talán két legnagyobb alakjának történetének egy újabb fejezetét.

Ezt a meccset mindenki nagyon várja, Nadal szurkolói is.

Akár edzés, akár mérkőzés sorfal fogadja a sportolót a stadionnál.