Gálfi Dalma elérte idei célját azzal, hogy a selejtezőből feljutott az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájára.

A világranglistán 152. játékos hétfőn az M1 aktuális csatornának elmondta, életében először sikerült Grand Slam-főtáblára kerülnie, ami minden játékos életében mérföldkő.

"Eleinte nem éreztem magam komfortosan a kemény pályán, előtte Chicagóban csak egy meccset tudtam játszani, így még nem éreztem magaménak ezt a borítást. Pedig amúgy szeretem a kemény pályát, csak mostanában sok salakos meccset játszottam. Hat éve megnyertem a junior US Opent, és mindig jó emlékek jönnek elő, ha belépek ide, az első kvalis meccsemet azon a pályán vívtam, ahol 2015-ben győztem" - mesélte.



A 23 éves játékos kifejtette, szeretné megmutatni, hogy valóban a legjobbak közé tartozik. Benne van az is, hogy ő lehet az első számú magyar női játékos, de nem ez a fő motivációja.

"Az év elején a top 150-et tűztem ki célul, ezt most a főtáblára jutással elértem. Ami a folytatást illeti, a januári Australian Openen már szeretnék alanyi jogon a főtáblán indulni" - közölte.



Ami első fordulós ellenfelét, a 30. helyen kiemelt horvát Petra Marticot illeti, Gálfi Dalma azt mondta:

"Úgy tekintek csak erre, mint egy következő meccsre, amelyet akár meg is nyerhetek. Nem játszottam még ellene, de sokszor láttam már teniszezni, és remélem, fel tudok úgy készülni, hogy nagyon jó meccset vívjunk."



Ami a keddi találkozóig hátralévő időt illeti, a balatonfüredi teniszező elárulta, negyedszer van New Yorkban, de még mindig nem nézett körül annyira, amennyire szeretett volna, ezért este beiktat egy kis városnézést is.

Borítókép: Facebook.com/ Gálfi Dalma